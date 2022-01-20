BIST 2.042
DOLAR 13,54
EURO 15,39
ALTIN 799,45
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu ikinci yarı aoyuna girdi İnter kupada güç bela tur atladı

Hakan Çalhanoğlu ikinci yarı aoyuna girdi İnter kupada güç bela tur atladı

Futbolda, İtalya Kupası son 16 turunda Inter, normal süresi 2-2 biten maçta Empoli'yi uzatma devrelerinde bulduğu golle 3-2 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Abone ol

Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan son 16 turuna dün akşam yapılan iki karşılaşmayla devam edildi.

Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadelede, ev sahibi takım 13. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda konuk Empoli, 61. dakikada Nedim Bajrami'nin golüyle önce skoru 1-1’e getirdi ardından 76. dakikada Ionut Radu'nun kendi kalesine golüyle üstünlüğü yakaladı: 1-2

Maçın 90+1. dakikasında, Andrea Ranocchia attığı golle Inter'i elenmekten kurtardı ve maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Uzatma devrelerinin 104. dakikasında Inter, Stefano Sensi ile bir gol daha buldu ve geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla Empoli kupadan elenirken, Inter çeyrek finale yükseldi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yedek soyunduğu maçın 65. dakikasında Matias Vecino'nun yerine oyuna dahil oldu.

Diğer maçta Sassuolo, Cagliari'yi Abdou Harroui'nin 18. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kupa son 16 turunda Roma ile Lecce bu akşam karşılaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Posta çalışanı gözaltına alındı herkesi şaşkına çevirdi
Posta çalışanı gözaltına alındı herkesi şaşkına çevirdi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Emniyet'ten yola çıkacaklara uyarı! Bu konuda dikkatli olun
Emniyet'ten yola çıkacaklara uyarı! Bu konuda dikkatli olun
Sinop Valiliği’nden 'sokağa çıkmayın' çağrısı
Sinop Valiliği’nden 'sokağa çıkmayın' çağrısı
'TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer istifa etti' iddiası! Fatih Altaylı yazdı, İsmail Saymaz 'doğrulattım' dedi
'TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer istifa etti' iddiası! Fatih Altaylı yazdı, İsmail Saymaz 'doğrulattım' dedi
Merkez Bankası faiz kararını bugün saat kaçta açıklıyor! Faiz indirimi gelecek mi?
Merkez Bankası faiz kararını bugün saat kaçta açıklıyor! Faiz indirimi gelecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! İkinci dönem devam edecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! İkinci dönem devam edecek mi?
Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! Kayınbiraderi pompalı tüfekle karşılık verdi
Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı! Kayınbiraderi pompalı tüfekle karşılık verdi
İtalya mahkemesi, Robinho'nun 9 yıl hapis cezasını onadı
İtalya mahkemesi, Robinho'nun 9 yıl hapis cezasını onadı
Mehmetçik 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde görevinin başında
Mehmetçik 3 bin 450 rakımlı üs bölgesinde görevinin başında