Bilecik Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Bilecik Belediyesi'ne üst düzey yöneticilik yapan bir ismin 200 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla polis tarafından rüşvet operasyonu düzenlendi.

Abone ol

Bilecik Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden birinde üst düzey yöneticilik yapan Selçuk E.'nin, 200 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla, polis belediye binasına operasyon düzenledi. Belediye binasında incelemeler devam ederken olayla ilgili Selçuk E.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bilecik Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden birinde üst düzey yöneticilik yapan Selçuk E.’nin Bilecik kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesi kapsamında, ‘200 bin dolar’ rüşvet alındığı iddiasıyla, polis ekipleri belediye binasına operasyon düzenledi.

Akşam saat 19.30 sıralarında Bilecik Belediye binasına çok sayıda polisle düzenlenen operasyonda, Selçuk E.’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin belediye binasında incelemeleri sürerken, polis tarafından belediyeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.