Emre Belözoğlu, Başakşehir'de ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor deplasmanında 1-0 mağlup oldu ve bir ilki yaşadı.

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Süper Lig'de 22. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Yukatel Kayserispor oldu.

Yukatel Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Uğur Demirok kaydetti.

Emre Belözoğlu 13 maç sonra ilk kez kaybetti

Son 6 haftada kaybetmeyen ve iç sahada arka arkaya üç maçını kazanan Yukatel Kayserispor puanını 31'e yükseltti. Emre Belözoğlu ile ligde çıktığı 13. maçta ilk kez kaybeden Medipol Başakşehir 34 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Medipol Başakşehir, Göztepe'yi ağırlayacak.