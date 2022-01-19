Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Giresunspor'un golü 68. dakikada Umut Nayir'den gelirken, Trabzonspor'un golünü 78. dakikada Cornelius kaydetti.

Uzatmalarda iki penaltı kaçtı

Trabzonspor 90+5. dakikada Bakasetas ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Giresunsporlu oyuncuların ceza sahasına önce girmesi nedeniyle penaltı tekrarlandı. Okan Kocuk, Bakasetas'ın penaltısını bir kez daha kurtardı.

Bu sonuçla Trabzonspor 51 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Giresunspor ise 26 puana ulaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Giresunspor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.