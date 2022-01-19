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Fransa'da, başörtüsünü yasaklayan spor yasası kabul edildi

Fransa'da, başörtüsünü yasaklayan spor yasası kabul edildi

Spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde ve müsabakalarında, başörtünün yasaklanmasını öngören değişiklik, kabul edildi.

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Fransa’da, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) senatörlerince spor yasasının incelenmesi sırasında teklif edilen, spor yasasında müsabakalarda başörtüsünün yasaklanmasını öngören değişiklik, Senato’da 143'e karşı 160 oyla kabul edildi.

Söz konusu değişiklikle, spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor etkinliklerinde ve müsabakalarında, bariz dini sembollerin giyilmesi yasaklandı.

Spor bakanı, karşı çıktı
Spor Bakanı Roxana Maracinenau, dini sembollerin giyilmesine dair değişikliğe karşı çıktığını belirtti.

Geri alınma ihtimali bulunmuyor
Senatoda yapılan değişiklikler, yasa haline gelmeden önce Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyonda yeniden değerlendirilecek. Söz konusu değişikliğin geri alınması ihtimali bulunuyor.

Değişiklik eğer yasalaşırsa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor

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