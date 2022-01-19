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Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers'tan TL yorumu buz kesti canlı yayında söyledi

Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers'tan TL yorumu buz kesti canlı yayında söyledi

Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers Türkiye'ye kurdaki gelişmeler dolayısıyla yatırım yapmayı düşünmediğini söyledi.

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Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak adlandırılan ABD'li yatırımcı Jim Rogers Bloomberg HT yayınına bağlanarak Türkiye'nin görünümünü yatırım açısından değerlendirdi.

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Rogers, kur dolayısıyla Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmediğini belirtti.

"Ben reel varlıklara yatırım yapmayı düşünürüm"
Bloomberg HT yayınına katılan Rogers, “Türkiye’ye birkaç kez geldim ve ülkenizi çok seviyorum ama şu an için konuşmak gerekirse yerel para biriminin durumu nedeniyle Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmüyorum. Eğer ülkede para biriminin değer kaybedeceğini düşünüyorsanız bu, o ülkede yapacağınız çoğu yatırımın iyi bir getirisi olmayacağı anlamına gelir. Ben Türkiye ekonomisinin veya para biriminin nasıl yönetilmesi gerektiğini söyleyemem ama düşmeye devam edecek gibi görünüyorsa ben reel varlıklara yatırım yapmayı düşünürüm” değerlendirmesinde bulundu.

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