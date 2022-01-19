Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, görevden alındı. Baloğlu'nun yerine Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı getirildi.

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MHP yönetimi, Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu'nu görevden aldı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla MHP Genel Merkezi tarafından görevine son verildiğini duyuran Baloğlu, “Genel Merkezimizin takdirleri ile çalışkan, namuslu ve haysiyetli bir şekilde yürütmüş olduğum MHP Kırıkkale İl Başkanlığım görevinden bu saat itibari ile alınmış bulunmaktayım. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Yerine Murat Abalı getirildi

2015 yılından beri MHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürüten Baloğlu'nun görevine son verilmesinin ardından yerine Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı getirildi.

Merkez ilçe başkanlığına ise MHP Belediye Meclis Üyesi Faruk Akbulut atandı.