BIST 2.024
DOLAR 13,55
EURO 15,38
ALTIN 793,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ataşehir’de 18 katlı binanın dış cephesi yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ataşehir’de 18 katlı binanın dış cephesi yandı

Ataşehir’de bulunan 18 katlı bir binanın dış cephesinde çalışma esnasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması drone ile havadan görüntülendi.

Abone ol

Yenişehir Mahallesi Çağlayan Sokakta bulunan, 18 katlı inşaat halindeki bir binanın dış cephesinde saat 15.45 sıralarında yangın çıktı.

Çalışma esnasında çıktığı belirtilen yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Çıkan yangında binada maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Yangın anını gören vatandaş Ali Haydardemir, “Yangının içerden elektrikten çıktığı düşünülüyor. İtfaiye zamanında geldi sağ olsunlar. Can kaybımız yok çok şükür. Allah acımızı büyütmesin” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topladı Ara tatil ile sömestr birleşiyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topladı Ara tatil ile sömestr birleşiyor mu?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Ali Babacan'dan Ocak ayı enflasyonu için ürküten tahmin
Ali Babacan'dan Ocak ayı enflasyonu için ürküten tahmin
Bakan Vedat Bilgin'den SMA'lı çocukların ilacı için flaş açıklama
Bakan Vedat Bilgin'den SMA'lı çocukların ilacı için flaş açıklama
Kan donduran vahşet! 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni varilde bulundu
Kan donduran vahşet! 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni varilde bulundu
Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı resmen açıklandı! Rus ekibi CSKA Moskova Yazıcı'yı Lille'den kiraladı
Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı resmen açıklandı! Rus ekibi CSKA Moskova Yazıcı'yı Lille'den kiraladı
Özgür Özel Semra Güzel için CHP'nin oyunu açıkladı
Özgür Özel Semra Güzel için CHP'nin oyunu açıkladı
Antalya'da yangın sonrası acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu: Ya annem ya, annem ya
Antalya'da yangın sonrası acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu: Ya annem ya, annem ya
İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda toplu istifa: 16 yönetim kurulu üyesi görevini bıraktı
İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda toplu istifa: 16 yönetim kurulu üyesi görevini bıraktı
Minik Asiye'den sevindiren haber geldi
Minik Asiye'den sevindiren haber geldi