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Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı resmen açıklandı! Rus ekibi CSKA Moskova Yazıcı'yı Lille'den kiraladı

Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı resmen açıklandı! Rus ekibi CSKA Moskova Yazıcı'yı Lille'den kiraladı

MİLLİ Takımın yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu. Rus ekibi CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Yusuf Yazıcı'yı gönderen Lille, boşluğunu 15 dakikada doldurdu ve tecrübeli yıldızla 6 aylık sözleşme imzaladı.

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'den resmen ayrıldı. 24 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Rusya oldu. CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Milli oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da olduğu belirtildi. Bu sezon Lille'de 22 maçta süre bulan Yusuf Yazıcı, 1 gol kaydetti.

Newcastle ve Galatasaray da istemişti
Yusuf Yazıcı'yla daha önce Premier Lig ekibi Newcastle United ve Galatasaray da ilgilenmişti. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray'la ilgili görüşme haberlerini yalanlamıştı. 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 350 milyon Euro karşılığında satın aldığı ve dünyanın en zengin kulübü yaptığı Newcastle United’ın Lille’e Yusuf Yazıcı için resmi teklif yapacağı öne sürülmüştü.

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