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İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi fiyatı artan 137 ilacın listesini Barış Yarkadaş paylaştı

İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam geldi fiyatı artan 137 ilacın listesini Barış Yarkadaş paylaştı

Gazeteci Barış Yarkadaş, eczacı bir arkadaşına dayanarak ilaç İlaç fiyatlarına dün geceden itibaren yüzde 36 zam geldiğini açıkladı. İlaç fiyatlarına ayrıca şubat ayının ilk haftasında yüzde 36 daha zam geleceği belirtiliyor.

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İlaç fiyatlarına zam geldi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, eczacı arkadaşının kendisine gönderdiği zamlı ilaç listesini Twitter hesabında paylaştı.

Yarkadaş, "Alttaki tabloyu eczane sahibi bir arkadaşım yolladı. 137 ilaca, dün geceden itibaren yüzde otuz zam gelmiş. İlaç deposu sahipleri, “Zam yapmazsak, bir daha ilaç veremezdik” demiş. Arkadaşımın söylediğine göre, ilaç fiyatlarına Şubat ayının ilk haftasında % 36 daha zam gelecekmiş." ifadelerine yer verdi.

"Şubat ayında yüzde 36 daha zam gelecek"

Artan döviz kuru

Eczacılar, Şubat ayında gerçekleşecek yeni fiyatlandırma belli olana dek her yıl bu dönemlerde piyasadaki ilaç arzında sorun yaşandığını ifade ediyor. Fakat bu yıl yaşanan ilaç yokluğunun, döviz kurundaki artış sebebiyle daha önce hiç olmadığı kadar "ciddi bir krize" dönüştüğü belirtiliyor.

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