BIST 1.996
DOLAR 13,60
EURO 15,43
ALTIN 794,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi

12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi

 MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile 14 yaşındaki kuzeni yaralandı.

Abone ol

Azimli-Hacıharmanlı yolunda ilerleyen B.Y. (12) yönetimindeki 45 HB 5009 plakalı otomobil, yoldan çıkıp devrildi. Kazada B.Y. ile otomobilde bulunan kuzeni O.Y. (14) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki çocuk, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin B.Y'nin babasına ait olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 51'inci kez 'Muhtarlarla buluştu! Muhtarlara maaş müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 51'inci kez 'Muhtarlarla buluştu! Muhtarlara maaş müjdesi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
CHP açıkladı 6 partinin hazırlıkları tamam!
CHP açıkladı 6 partinin hazırlıkları tamam!
"Fiyatları düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı"
"Fiyatları düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı"
Taşeron işçi maaşları 2022 kaç para oldu ilave tediye ödemesi ne zaman?
Taşeron işçi maaşları 2022 kaç para oldu ilave tediye ödemesi ne zaman?
Akıllara durgunluk veren olay! Ormana atınca yakalandı: Postacı suçunu itiraf etti
Akıllara durgunluk veren olay! Ormana atınca yakalandı: Postacı suçunu itiraf etti
Niğde'de balkondan giren komşuları acı manzarayla karşılaştı! Dünyaları başına yıkıldı
Niğde'de balkondan giren komşuları acı manzarayla karşılaştı! Dünyaları başına yıkıldı
Oğlunu hastane odasında öldürmüştü! Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'a ağırlaştırılmış müebbet
Oğlunu hastane odasında öldürmüştü! Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'a ağırlaştırılmış müebbet
1. dönem karnesine nereden bakılır? 2022 MEB e okul karne sorgulama
1. dönem karnesine nereden bakılır? 2022 MEB e okul karne sorgulama
Aşıda nocebo etkisi! Yan etki araştırmasında bilim insanları açıkladı
Aşıda nocebo etkisi! Yan etki araştırmasında bilim insanları açıkladı