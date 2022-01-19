BIST 2.005
DOLAR 13,59
EURO 15,43
ALTIN 795,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Niğde'de balkondan giren komşuları acı manzarayla karşılaştı! Dünyaları başına yıkıldı

Niğde'de balkondan giren komşuları acı manzarayla karşılaştı! Dünyaları başına yıkıldı

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Atmaca Sokak'ta meydana gelen olayda İmran E. (60) ve Mehmet E.'den (64) bir süredir haber alamayan komşuları, balkondan kapıyı kırarak ikamete girdi. İmran ve Mehmet E.'yi yerde hareketsiz gören komşuları durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbarın ardından ikamete gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Oğlunu hastane odasında öldürmüştü! Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'a ağırlaştırılmış müebbet
Oğlunu hastane odasında öldürmüştü! Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'a ağırlaştırılmış müebbet
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
1. dönem karnesine nereden bakılır? 2022 MEB e okul karne sorgulama
1. dönem karnesine nereden bakılır? 2022 MEB e okul karne sorgulama
e okul karne girişleri kapandı mı e okul VBS karne notu sorgulama-2022
e okul karne girişleri kapandı mı e okul VBS karne notu sorgulama-2022
Kar bastırdı yollar kapandı! Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol durumu' açıklaması
Kar bastırdı yollar kapandı! Karayolları Genel Müdürlüğü'nden 'yol durumu' açıklaması
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı
BOTAŞ Irak Türkiye Petrol Boru Hattı'na bir saat içinde akışı başlatacak
BOTAŞ Irak Türkiye Petrol Boru Hattı'na bir saat içinde akışı başlatacak
Fenerbahçe Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Sezen Aksu Şahane Bir Şey şarkısı Adem İle Havva sözleri ne zaman yazıldı, hangi yıl?
Sezen Aksu Şahane Bir Şey şarkısı Adem İle Havva sözleri ne zaman yazıldı, hangi yıl?
MEB BİLSEM atama kılavuzunu yayınladı
MEB BİLSEM atama kılavuzunu yayınladı