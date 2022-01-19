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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ'de polisin, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı.   Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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