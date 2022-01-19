Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı
KAYSERİ'de polisin, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.