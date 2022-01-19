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Trabzon'da randevusuz hastadan doktora saldırı

Trabzon'da randevusuz hastadan doktora saldırı

TRABZON Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay, randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğradı.

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Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor. Son haber Trabzon'dan geldi. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay, dün randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan Günay hastanede tedavi altına alınırken, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklama ile saldırı kınandı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli meslektaşımız Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay'ın 18.01.2022 tarihinde randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırıyı esefle kınıyoruz. Hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatına bu kadar emek veren, özellikle salgın koşullarında dahi kendi hayatlarından fedakarlık ederek hastalarına zaman ayıran değerli sağlık çalışanlarımıza yapılan bu tutum ve davranış kabul edilemez. Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken bu durumlar ile karşı karşıya kalmak hepimizi derinden etkilemektedir. Fedakarlıkla, özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarına bu tür muamele yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu tür olayları gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermelerini bekliyor, tüm sağlık çalışanları adına bu konunun takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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