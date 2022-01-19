İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere’de enflasyon gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle sürpriz biçimde 1992 yılından beri en yüksek seviyeye çıktı, gözler İngiltere Merkez Bankası’nın 3 Şubat’ta alacağı kararda

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İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları Aralık’ta önceki yıl kıyasla yüzde 5.4 arttı. Bu, Mart 1992’den beri görülen en yüksek seviye. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 5’ti. TÜFE Kasım’da yüzde 5.1 artmıştı.

Enflasyon aylık bazda yüzde 0.5 arttı.Gıda ve enerji hariç TÜFE yüzde 4.2 ile 1992’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Aylık yükselişte gıda ve alkol dışı içecekler, restoran, otel, mobilya, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış etkili oldu. Ulaşım ve motorlu yakıt maliyetleri de arttı.

Enflasyondaki yükselişin, İngiltere Merkez Bankası’ndan önümüzdeki ay yeni bir faiz artışını tetikleyebileceği belirtiliyor. Merkez Bankası yetkilileri yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 6’yı aşacağından endişeli. Banka bu nedenle geçen ay pandeminin başından beri ilk kez faiz artışına gitmişti.

Faiz kararı 3 Şubat’ta açıklanacak.