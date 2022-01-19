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Okullar tatile girince kızları eve gelmedi Muş'a gittiklerinde gerçeği öğrendiler

Okullar tatile girince kızları eve gelmedi Muş'a gittiklerinde gerçeği öğrendiler

Muş'ta üniversitede okuduğu sırada 9 yıl önce PKK terör örgütü tarafından kaçırılan Esra Özkan’ın ailesi, kızlarına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Ömer Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in terörist ile çıkan fotoğrafı dolayısıyla "HDP milletvekilleri dağa çıkıp fotoğraf çektireceğine bizim evlatlarımızı getirsinler" dedi.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Esra Özkan'ın babası Ömer Özkan, 2013 yılından bu yana haber alamadıklarını kızının Muş'ta üniversite okuduğunu ifade ederek, "Kızım Türkçe öğretmenliği okuyordu ve 2'inci sınıftaydı. 2013 Haziran'da okullar tatile girince kızımın gelmesini bekliyorduk. Bekledik gelmedi, ben de hemen Muş’a gittim. Kızımın izine falan rastlayamadık, PKK’nın kaçırdığını öğrendik. Çok araştırdım, her tarafı aradım ama bulamadım. Hala da umudumu kesmedim, bir telefonla bile görüşmedik” dedi.

Kızına seslenen Ömer Özkan, “Ben onu devlet dairesinde çalışarak okuttum. Bu devlet ana kucağıdır. Gel devletine teslim ol, bizde bağrımıza basalım. Biz ailecek bekliyoruz. Ağabeyinin bir kızı oldu adını Esra koydu. Hepimiz seni bekliyoruz. Yeter artık, bitsin bu hasretlik. Ölmeden seni göreyim bir kere” dedi.

Diyarbakır’da yapılan evlat nöbetlerine katılacaklarını belirten baba Ömer Özkan “Pandemiden dolayı yasak vardı yaş itibari ile ben de bugünlerde gidip katılacağım” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, terörist Volkan Bora ile fotoğrafının çıkmasına ateş püsküren Ömer Özkan “HDP milletvekillerinden beklerdik, dağdaki çocuklarımızı getirmelerini. Ama kendileri gidip, dağdaki teröristlerle fotoğraf çektirdiler, PKK’yla işbirliği yapıyorlar. Olmaması gereken şeyleri yapıyorlar. Dağa çıkan bu HDP milletvekillerinden biz evlatlarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımızı getirsinler” dedi.

Kızının bir an önce dönmesi için gözyaşları ile dua eden anne Fatma Özkan ise, “Ölmeden önce kızım seni görmek istiyorum. Gel artık yavrum, kardeşlerin, abilerin seni görmek istiyor. Ben ölmeden önce dön yavrum, seni çok özledim” dedi.

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