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Bağcılar'da arkadaşa bayıltan yumruk! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da arkadaşa bayıltan yumruk! Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

BAĞCILAR'da beraber yolda yürüyen iki arkadaştan biri diğerine yumruk atıp, bayılttı. Ardından kendine gelmesi için sarsıp başını yere çarptı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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Olay, 16 Ocak Pazar günü saat 01.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Özbekistan uyruklu S. P. (24) ile Türk vatandaşı arkadaşı O. C. (38) birlikte sokakta yürüyordu. Arkadaşı S.P.'nin, bir anda boğazına sert bir şekilde yumruk attığı O.C. sırt üstü yere yığıldı. Bayılmasının ardından arkadaşının kaldırıp bıraktığı O. C.'nin başı yere çarptı. Yumrukla bayılttığı arkadaşının başında bir süre bekleyen S.P.'nin, sokağa giren otomobilden inenlere, yerdeki yaralıyı tanımadığını ve sokaktan geçerken o şekilde bulduğunu söylediği iddia edildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından O. C.'yi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özbekistan uyruklu S. P. gözaltına alındı. 

Polisteki ilk ifadesinde S.P., kendisine küfür ettiği için arkadaşı O. C.'ye yumruk attığını söyledi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastanede tedavisi süren O. C.'nin beyin kanaması geçirme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

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