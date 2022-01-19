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Lisede belge alma şartları neler karne ortalaması kaç olmalı?

Lisede belge alma şartları neler karne ortalaması kaç olmalı?

2021-2022 eğitim yılının 1. dönemi 24 Ocak cuma günü sona erecek ve karneler dağıtılacak. Milyonlarca öğrenci karnesini alacak yarıyıl tatili başlayacak. Peki lise öğrencileri 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf lise öğrencileri takdir-teşekkür belgesi almak için kaç puan alması gerekiyor?

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Milyonlarca öğrenci 21 Ocak cuma günü karnesini alacak ve 2022 yarı yıl tatili başlayacak. 6 Eylül'de başlayan ve kesintisiz devam yüz yüze eğitim 2. dönemde 4 Şubat'ta başlayacak. Peki MEB yönetmeliğine göre teşekkür alma puanı kaç olacak, karnesinde 2 olan öğrenci teşekkür alabilecek mi, 10 gün devamsızlık yapan belge alabilecek mi? 

İlkokul, ortaokul ve liselerde Teşekkür belgesi almak için öğrencilerin en az 70.00 not ortalamasını yapmaları gerekmektedir. 70 ve 84.99 arasında başarı ortalamasına sahip öğrenciler o dönem Teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar. 85.00 ve üzeri başarıyı yakalayan öğrenciler ise dönemlerini Takdir belgesiyle kapatır. MEB Takvimi Duyurdu: Yarıyıl Tatiline 11 Gün Kaldı! Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler bu yıl 4 tatil dönemi yaşayacak. Birinci dönem ilk ara tatillerini 15- 19 Kasım tarihleri arasında yapan öğrenciler, için birinci dönem ders zili son kez 21 Ocak cuma günü çalacak. 

Derslerin ağırlıklı ortalaması ;
70,00-84,99 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi,
85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler takdir belgesi,
Lisede en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Bu durumda ortalaması tutması durumunda karnede 2 olursa takdir alınır, karnede 1 varsa teşekkür alınmaz.

Karnesinde 2 olan öğrenci belge alabilir mi: Karne gününe az bir zaman kala öğrenciler takdir-teşekkür hesaplamaya geçtiler bile. Peki karnesinde 2 olan öğrencinin durumu ne olacak. Eğer öğrencinin Türke ya da Matematik dersin ortaması 3'ün üzerindeyse ve karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortalaması 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek. 

Bu Yıl Sınıfta Kalma Olacak Mı:  Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz sene öğrencilerin pandemiden en az şekilde etkilenmesi için sınıfta kalmayı kaldırmıştı. Öğrenciler başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmişti. 2021-2022 eğitim öğretim yılında tam zamanlı olarak okullar açık olduğundan sınavlar düzenlendi.

Bu nedenle bu yıl sınıfta kalma uygulaması devam edecek. MEB yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda tekrar bulunmuyor. Herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'den az olan ortaokul öğrencisinin sınıf tekrarı yapmasına Şube Öğretmen Kurulu (ŞÖK) karar veriyor. Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50'nin altında bulunan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapıyor.

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