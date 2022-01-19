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Türkiye Ermenistan arasında uçuşlar başlıyor Bakanlık tarih verdi

Türkiye Ermenistan arasında uçuşlar başlıyor Bakanlık tarih verdi

Türkiye Ermenistan arasındaki görüşmeler netice verdi. 2 Şubat'ta Ermenistan'a uçuşlar başlıyor. Ayrıca Erbil'e de uçuşlar 24 Ocak'ta açılacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşların başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiği ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğine dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada, uçuş ağının da genişlediği ifade edildi. Bu kapsamda Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşların başlayacağı duyuruldu.

İstanbul-Erivan hattına haftada 3 gün uçuş izni
Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Havayolları’na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izni verildiği ifade edilen açıklamada, “Ermenistan tarafında Fly One Armenia havayolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat’ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19.50’de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23.35’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacaktır” denildi.

Gaziantep-Erbil uçuşları pazartesi ve perşembe
Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, “Anadolujet’in Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak’ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştirilecek” ifadeleri yer aldı.

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