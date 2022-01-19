Ekmek krizine karşı çözüm buğday ithalatı! Kendi buğdayımız yetmiyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, Haziran 2021’den bu yana 8. kez buğday ithalatı ihalesine çıktı. 8. ihalede 335 bin ton buğday daha alınacak.

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Dünya buğday üretiminde 11. sırada olan Türkiye'de her yıl, 20-22 milyon ton buğday üretiliyor. İhtiyaç ise yıllık 23 milyon ton civarında bulunuyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 2019'da 9.8 milyon ton, son 18 yılda da 59 milyon ton buğday ithalatı yapıldı.

Buğdayda ithalata bağımlılığın etkisi ile halen 210 gramı 3-3.5 lira olan ekmeğin fiyatına yine zam geleceği vurgulanıyor.

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer ‘'Buğdayın anavatanı Anadolu ama yanlış tarım politikaları ile ithalatçı konumuma düştük'' dedi.