Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cumartesi günü ekonomistler ve piyasa katılımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 22 Ocak cumartesi günü saat 14:30’da piyasa katılımcıları ve ekonomistlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplantı yapacak.

Bakan Nebati, iş dünyasının temsilcilerinin ardından geçtiğimiz hafta da iş dünyasının kadın temsilcileri ile bir araya gelmişti. İş kadınları yapılan ve yaklaşık 5,5 saat süren toplantıda Bakan Nebati, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir sunum yaptı. Toplantıda, kadın istihdamının artırılmasına ilişkin hedefler de değerlendirildi.