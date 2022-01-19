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Eskişehir'de inşaattan demir çalan hırsız yakalandı! Savunması pes dedirtti:

Eskişehir'de inşaattan demir çalan hırsız yakalandı! Savunması pes dedirtti:

ESKİŞEHİR ilinden kiraladıkları araçla geldikleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan 2 şüpheli yakalandı. Çaldıkları demirlerle yakalanan 2 şahıstan Erkan U.(36)'nun "Ekmek parası ağabey" demesi pes dedirtti.

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Olay saat 01.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. Erkan U.(36) ve Erkan D.(37), Eskişehir ilinden kiraladıkları 26 ADD 964 plakalı otomobil ile İnegöl'e geldiler. Ertuğrulgazi mahallesinde yapımı devam eden inşaata giren 2 şahıs, çaldıkları demirleri aracın arka koltuğuna yüklediler. İnşaatta çalışan işçiler şüphelileri fark ederek Polise bildirdiler. Şahıslar kaçmaya başladılar.

Aracı bırakıp yaya olarak kaçan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandılar. Polis ekiplerinin ne yapıyorsunuz burada? sorusuna, şüphelilerden Erkan U.(36), "Çalış çabala, elde yok. Ekmek parası ağabey. Yok işte." şeklinde cevap vermesi şaşırttı. 2 şüpheli de gözaltına alındılar.

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