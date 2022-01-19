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Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama sonrası ürküten gelişme Bloomberg duyurdu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde BOTAŞ'a ait petrol boru hattında şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. Bloomberg. ABD tipi ham petrolün (WTI) fiyatı Asya piyasalarının erken fiyatlamalarında yüzde 1,8 yükseldiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama olduğu ve bunun sonucunda yangın meydana geldiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışması sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır."

Petrol fiyatları yükseldi
Bloomberg ise yaşanan bu patlamanın halihazırda büyük bir baskı altında olan petrol piyasasını zorlayabileceğini belirtti. Aynı zamanda bu haberin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğu aktarıldı.

Bloomberg'e göre ABD tipi ham petrolün (WTI) fiyatı Asya piyasalarının erken fiyatlamalarında yüzde 1,8 yükseldi. BOTAŞ, patlamanın ardından boru hattını petrol geçişine kapatmıştı.

Avrupa'ya taşınan petrol açısından önemli bir hat
Boru hattının ne zaman işlemeye devam edeceğinin bilinmediğini aktaran Bloomberg, geçen yıl bu boru hattından günde 450 bin varil petrolün geçtiğini hatırlatarak Irak'tan Avrupa'ya taşınan petrol açısından bu hattın önemli olduğunu vurguladı.

Brent petrol fiyatları dün son yedi yılın zirvesine çıkmıştı.
Yemen'de Husilerin OPEC'in en büyük üçüncü üreticisi Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dhabi yakınlarında patlamaya neden olan bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etmesi fiyatları yukarı göndermişti.

Sabotaj iddiası araştırılıyor
Bloomberg’e bilgi veren yetkili, patlama sonrasında başlayan yangının sabaha karşı söndürüldüğünü ifade etti. Bölgede alternatif hatların bulunduğunu, bu hatlardan da yararlanıldığını anlatan Yetkili, patlamanın nedeniyle ilgili olay yeri incelemesinin sabah saatlerinde başladığını söyledi. Yetkili, sabotaj iddialarının da süreçte araştırılacağını kaydetti.

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