BIST 1.980
DOLAR 13,54
EURO 15,34
ALTIN 788,96
HABER /  SPOR

Soner Dikmen röportajda gözyaşlarını tutamadı

Soner Dikmen röportajda gözyaşlarını tutamadı

Konyaspor'un başarılı oyuncusu Soner Dikmen, trafik kazasında hayatını kaybeden hem takım hem de çocukluk arkadaşı Ahmet Çalık'tan bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Abone ol

Ahmet Çalık için tribüne gelen binlerce taraftar duygusal anlar yaşarken maç sonunda Çalık'ın arkadaşları röportaj verirken zor anlar yaşadı.

Çocukluk arkadaşı Soner Dikmen yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç böyle bir maça çıkmamıştım. Ahmet, çok güzel bir insandı. Allah ondan razı olsun. Onu yetiştiren ailesinden de Allah razı olsun. Bir ölüm düşünün ki, tüm Türkiye arkasından ağladı. Bazen hayata çok farklı anlamlar yüklüyoruz. Ölümün olduğunu unutuyoruz eğer bunu hatırlarsak dünya daha yaşanılır bir hale gelir bizim için..." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
El Salvador lideri Başkan Erdoğan'la görüşmek için geliyor
El Salvador lideri Başkan Erdoğan'la görüşmek için geliyor
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Marketlere kesilen 2.7 milyarlık cezanın gerekçesi netleşti!
Marketlere kesilen 2.7 milyarlık cezanın gerekçesi netleşti!
ABD'de Omicron'dan ölenlerin sayısı 300 bini bulabilir
ABD'de Omicron'dan ölenlerin sayısı 300 bini bulabilir
Önder Karaveli: 60-90 arasını hepimizin gözden geçirmesi gerekiyor
Önder Karaveli: 60-90 arasını hepimizin gözden geçirmesi gerekiyor
ABD'li hava yolu şirketlerinden 5G uyarısı: Dünyada büyük bir kaos yaşanabilir
ABD'li hava yolu şirketlerinden 5G uyarısı: Dünyada büyük bir kaos yaşanabilir
Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatından sonra ilk kez kazandı
Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatından sonra ilk kez kazandı
ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin iade talebine yanıt yok
ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin iade talebine yanıt yok
Bakan Yanık açıkladı: Evde bakım yardımı 2 bin 300 TL oldu
Bakan Yanık açıkladı: Evde bakım yardımı 2 bin 300 TL oldu
Rusya'da karantina süresi 7 güne düşürüldü
Rusya'da karantina süresi 7 güne düşürüldü