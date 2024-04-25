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Galatasaray'da şok! Yıldız isim Adana Demirspor deplasmanı kadrosunda yok!

Galatasaray'da şok! Yıldız isim Adana Demirspor deplasmanı kadrosunda yok!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig 34. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı kadrosunda, Wilfried Zaha yer almadı.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kadroda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.

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