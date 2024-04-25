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Filistin Sağlık Bakanlığı uyardı: Gazze'deki hastanelerde jeneratörler duracak

Filistin Sağlık Bakanlığı uyardı: Gazze'deki hastanelerde jeneratörler duracak

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede faaliyet gösteren hastanelerdeki elektrik jeneratörlerinin, gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle hizmet veremeyeceği konusunda uyardı.

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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle hastanelerdeki elektrik jeneratörlerinin durma noktasına geldiği konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) ve insani yardım kuruluşlarına "hastalara sürekli hizmet verilmesi ve yaşamlarının korunması için gerekli yakıtın hızlı şekilde sağlanması" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bölgeye yardım girişini kısıtlaması, abluka altındaki bölgede gıda, ilaç ve yakıt tedarikinde sıkıntılara yol açtı.

İsrail'in sağlık tesislerini hedef aldığı saldırılar, birçok hastanenin de hizmet dışı kalmasına ve çalışmalarının durmasına neden oldu.

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle sağlık alanında olmak üzere çok fazla ağır insan hakkı ihlali yaşandığını kaydetmişti.

Gazze'de şu anda üzerine konuşulabilecek sağlık sistemi olmadığını, bunun tamamen yok edildiğini vurgulayan Mofokeng, BM ve insani yardım kuruluşlarının, Gazze'de sağlık dahil tüm alandaki eksikleri gidermek için mücadele ettiğini belirtmişti.

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