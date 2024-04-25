Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin kendi siyasi gelecekleri adına çatışmaları tüm bölgeye yaymak için çalıştığını, önceliğin acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması olduğunu, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha kapsamlı iş birliği yapabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ile başta savunma sanayii olmak üzere terörle mücadele, ekonomi ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.