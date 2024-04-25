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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze'deki son durumu ele aldı.

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Ortadoğu'da Filistin-İsrail-İran üçgeninde devam eden gerilimi diplomatik yollarla sona erdirme çabaları sürüyor.

Türkiye'nin özellikle bölge ülkeleriyle yoğun temaslarına bir yenisi daha eklendi.

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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