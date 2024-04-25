Özgür Özel'in Erdoğan'a götüreceği konular neler?

CHP kurmayları Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede masaya götüreceği konuları açıkladı. Listede yeni Anayasa, ekonomi ve emekliler konusu gibi birçok madde yer alıyor.

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türkiye'de oluşan yumuşama siyaset sahnesine de yansıdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak bayramlaşması ve Erdoğan'ın Özel'le yüz yüze görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası görüşme takvimi netleşti.

GÖRÜŞME HAFTAYA YAPILACAK

23 Nisan resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu aracılığıyla, salonda bulunmayan CHP Genel Başkanı Özel'i çaya davet etti. Salona, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da geldi. Salonda gerçekleştirilen kısa sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz" dedi.

ÖZEL KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşme tarihinin netleşmesinin ardından iki liderin baş başa görüşmesinde masada hangi konuların olacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Özgür Özel görüşme için partisinin belediye başkanları, il başkanları ve kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulundu. Görüşmeler sonrası CHP'li kurmaylar öne çıkan başlıkları Cumhuriyet Gazetesi'ne aktardı.

MASADA NELER OLACAK?

CHP'li isimlerin verdiği bilgilere göre, liderlerin görüşmesinde birçok konu gündeme gelecek. Gündem maddelerinin en önemlilerinden biri şüphesiz ki yeni Anayasa olacak. Diğer yandan Ekonomi ve emeklilerin konusu da gündeme gelerek masada konuşulan maddelerden olacak. CHP'li Özel'in Can Atalay ve AİHM kararlarını da gündeme getireceği belirtiliyor.

CHP'li kurmayların verdiği bilgilere göre Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götüreceği gündem maddeleri şu şekilde olacak;

Filistin konusu

Ekonomi

Emekliler konusu

Yeni Anayasa

Atanamayan öğretmenler

Can Atalay ve AİHM kararları

Dış politika

KAYNAK: HABER7