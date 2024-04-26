BIST 9.717
DOLAR 32,60
EURO 35,02
ALTIN 2.451,69
HABER /  SPOR

Ergin Ataman'ı Maccabi'nin teknik ekibinden birisi tehdit etti: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ergin Ataman'ı Maccabi'nin teknik ekibinden birisi tehdit etti: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin

İsrail temsilcisi Maccabi'yi yenen Panathinaikos'un Türk başantrenör Ergin Ataman'ı, soyunma odası koridorlarında rakip takımın teknik ekibinden birisi tehdit etti. Ataman, “Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" dedi.

Abone ol

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ergin Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birisinin tehdit dolu sözlerine maruz kaldığını söyledi.

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, “Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

Seride 1-1 eşitlik var

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi play-off serisi 2. maçında evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti.

OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Maccabi Playtika, 28-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Panathinaikos, soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği de 71-60 önde kapatan Yunan temsilcisi müsabakadan da 95-79 galip ayrıldı.

Panathinaikos'ta Kostas Sloukas, attığı 29 sayıyla THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı.

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, seride 1-1 eşitliği sağladı. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği serinin 3. mücadelesi, 30 Nisan Salı günü İsrail temsilcisinin ev sahipliğinde Belgrad'da oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hamas lideri Heniyye, İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu
Hamas lideri Heniyye, İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu
Bayraktar TB3, 295 saat havada kalmayı başardı
Bayraktar TB3, 295 saat havada kalmayı başardı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Guterres'e atama mektubunu takdim etti
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Guterres'e atama mektubunu takdim etti
BM: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin delillerin muhafaza edilmesi önemli
BM: Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin delillerin muhafaza edilmesi önemli
İstanbul'dan acı haber: Bir polisimiz şehit oldu
İstanbul'dan acı haber: Bir polisimiz şehit oldu
Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı
Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
Diyarbakır Barosu petrol arama çalışmalarının iptali için dava açtı
Diyarbakır Barosu petrol arama çalışmalarının iptali için dava açtı
Dünya Bankası: Merkez Bankaları dikkatli olmalı
Dünya Bankası: Merkez Bankaları dikkatli olmalı
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin "sözde komutanı" Tekirdağ'da tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin "sözde komutanı" Tekirdağ'da tutuklandı
Çad'ın ABD güçlerini ülkeden çıkaracağı iddia edildi
Çad'ın ABD güçlerini ülkeden çıkaracağı iddia edildi