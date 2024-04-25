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HABER /  DÜNYA

Çad'ın ABD güçlerini ülkeden çıkaracağı iddia edildi

Çad'ın ABD güçlerini ülkeden çıkaracağı iddia edildi

Çad hükümetinin, ülkede konuşlu ABD güçlerini sınır dışı edeceği öne sürüldü.

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Yerel basındaki haberlerde, Çad hükümeti ile ABD ordusu arasındaki askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilebileceği iddiaları yer aldı.

Çad hükümetinin, Washington yönetimine yazılı bildirim yaparak iki ülke arasındaki anlaşmanın iptal edilebileceği ve Çad'da konuşlu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılabileceğini ilettiği belirtiliyor.

Çad'da bulunan ABD askerlerinin sayısı açıklanmadı ancak bu sayının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Orta Afrika ülkesi Çad ile ilgili iddiaların 6 Mayıs'ta yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi öncesi gelmesi dikkati çekti.

Nijer'de de askeri hükümet, geçen ay aldığı kararla ABD ile askeri iş birliği anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

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