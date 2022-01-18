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Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatından sonra ilk kez kazandı

Konyaspor, Ahmet Çalık'ın vefatından sonra ilk kez kazandı

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynana mücadelede Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyete getiren golü 53. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 42 yaparken, Adana Demispor ise 34 puanda kalırken Süper Lig'de 6 maç sonra kaybetti.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Altay deplasmanına gidecek. Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Ahmet Çalık için duygu dolu anlar

Konyaspor'da trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık için maç öncesinde ve maç sırasında da duygu dolu anlar yaşandı. Atılan gol de Ahmet Çalık'a armağan edildi.

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