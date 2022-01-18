Alay konusu olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu bedava elektrik vaadine devam etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da çiftçilere verdiği 'bedava elektrik' vaadinde ısrarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, CHP'li Adana Belediyesi için, "Arazi yok" bahanesiyle vaadini gerçekleştirmemişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Şanlıurfa'da çiftçilere verdiği sözü hatırlatan CHP lideri, "Büyükşehir belediye başkanlığını bize verdiğinizde, yatırım tutarı 1 milyar 524 milyon dolar, güneş tarlaları olacak. Güneşten elektrik elde edeceğiz ve çiftçiye bedava vereceğiz. 3 yılda yapacağız. Gerekli alan 35 milyon metrekare. Yıllık getirisi 519 milyon dolar. Amorti süresi 5 yıl. Projenin yatırım ömrü 20 yıl. Aynı zamanda oradan elde edilen ürün var. Fabrikalar kuracağız, işsizliği önleyeceğiz. Şanlıurfa'yı gerçek anlamda 'şanlı' Urfa yapacağız" dedi.