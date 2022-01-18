Vatandaşlar için dev adım! Yeni düzenlemeler ile tüketici korunacak

Tüketici Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin noter huzurunda yapılması mecburiyeti getirilirken kat irtifakı kurulmadan gayrimenkul satışının yapılmasının önüne geçilecek.

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Tüketicilerin en çok şikayet ettiği alanlara ilişkin yeni düzenlemeler geliyor. Edinilen bilgilere göre; AK Partinin hukukçu kurmayları ve Ticaret Bakanlığı, tüketicinin en çok şikayet ettiği alanları belirledi ve bu konuda atılacak yeni adımları çalışmaya başladı. Bakanlığa yapılan başvurularda tüketicilerin en fazla abonelik sözleşmeleri, gayrimenkul alım satımları, devre mülk-devre tatil sözleşmelerinden kaynaklanan sıkıntılar, cayma hakkı ve taksitli satışlardaki şikayetleri gündeme getirdiği belirtildi. Bu alanlara ilişkin tüketici lehine yeni bazı düzenlemeler yapılması kararlaştırıldı. Tüketici Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ilgili gündeme gelen öneriler şöyle:

Taksitini ödeyemeyenlere kolaylık sağlanacak

Taksitli satış sözleşmelerinde belirtilen sürelerde tüketicinin taksitini ödeyemeyerek temerrüde düşmesine yönelik tüketici lehine adımlar atılacak. Tüketicinin temerrüde düşmesi zorlaştırılacak. Tüketici Kanunu'nda yer alan cayma hakkına ilişkin tüketici lehine bazı kolaylıklar getirilecek. Araç kiralama sözleşmelerinin yanı sıra taksitli satış sözleşmelerinde tüketicinin vazgeçme hakkına yönelik adımlar atılacak.

Gayrimenkul sözleşmeleri

Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinde de tüketici lehine düzenlemeler yapılacak. Bu konuda tüketicilerden çok sayıda şikayet geldiğini belirten AK Parti kaynakları yeni yapılacak düzenlemeyi, "İnşaat halindeyken yapılan satışlarda kötü niyetli müteahhitler bir daireyi birden fazla kişiye satabiliyor. Dolandırıcılık hadiseleri oluyor. Yeni yapılacak düzenleme ile satış vaadi sözleşmelerinin noter huzurunda yapılmasını öngörüyoruz. Ayrıca kat irtifakı kurulmadan satış yapılamayacak. Noter huzurunda yapılan satış vaadi sözleşmeleri sırasında alıcı o dairenin ipotekli mi hacizli mi yoksa başka birine de mi satışı yapılmış hepsini görecek. Tapuda değişiklik gerektiren her şey noterde yapılacak. Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinde vadesinin ne olacağı, ne zaman teslim edileceği gibi konular olacak" şeklinde açıkladı.

Devre tatilde sözleşme 10 yıldan az olamayacak

Devre mülk ve devre tatil sözleşmeleri konusunda da yine tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeler bulunuyor. Devre tatil sözleşmelerinde sözleşme süresinin 10 yıldan az olamayacağı öngörülüyor. AK Parti kaynakları bu konuda, "Burada tüketici lehine adımlar var. Devre tatil sözleşmelerinde verilecek hizmet konusunda 'her şey dahil' neyi kastediyor, bunu açıkça beyan edecek. Hangi hizmetleri verecek bunlar belli olacak. Alıcı ve satıcı bunu karşılıklı beyan ve kabul edecek" dedi.

Abonelikte sözleşme süresi 12 aya iniyor

Ayrıca internet, telefon veya dijital yayın gibi abonelik sözleşmelerinde cayma hakkı konusunda tüketici lehine düzenlemelere gidiliyor. Sözleşme süresi dolmadan tüketicinin aboneliği sonlandırması ve sözleşme süreleri konusunda yeni adımlar atılacak. AK Parti kaynakları, "Bir telefon aboneliği veya internet aboneliği sözleşme yapılırken, 'Şu kadar süre bu aboneliğin devam edecek, cayarsan şu kadar ceza' deniyor. Burada tüketicinin korunması için belki 24 ay olan süreyi 12 aya düşürülmesi tartışılıyor" diye konuştu.