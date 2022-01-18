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Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya tepki: Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Nihat Hatipoğlu’dan Sezen Aksu’ya tepki: Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür

 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısındaki sözleri nedeniyle ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya bir tepki de Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, "Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder" dedi.

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"Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki sözleriyle dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen Sezen Aksu'ya bir tepki de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından isim vermeden tepkisini dile getiren Hatipoğlu, "Dilerim bu hatadan dönülüp herkesi rahatlatacak bir açıklama yapılır. Ülkemiz zaten yeterince kutuplaştırılıyor. Din ve inanç tartışmalardan uzak tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Her insanı rahatsız eder"
Hatipoğlu'nun yaptığı paylaşımının ilk bölümünde ise "Hz. Adem meleklerin secde ettiği, Allah’ın bütün isim ve ilimleri öğrettiği bütün insanlığın babası, ilk insan ve ilk Peygamberdir. Hz. Havva da insanlığın annesidir. Hz. Adem ile Havva bütün dinlerin ve insanlığın ortak kutsalıdır. Onlara yönelik her çirkin ifade sahibini küçültür ve her insanı da rahatsız eder" denildi.

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