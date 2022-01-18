İstanbul Valiliği açıkladı kar geliyor saat verdiler

İstanbul hava durumu için valilik saatli uyarıda bulundu. İstanbul Valiliği gece saatlerinden kar yağışının geleceğini açıkladı.

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İstanbul hava durumu için valilik saatli uyarıda bulundu. İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar yağışının İstanbul Valiliğine göre bu gece saatlerinden itibaren başlayacağı belirtildi.

Kar yağışının çarşamba günü öğle saatlerine kadar il genelinde devam edeceği belirtildi.

Kar yağışı öğlene kadar sürecek

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada gece saatlerinden itibaren kar yağışının çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceği ifade edilerek şöyle denildi:

"İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin ediliyor."