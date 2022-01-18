BIST 1.984
DOLAR 13,65
EURO 15,49
ALTIN 796,32
HABER /  SAĞLIK

İstanbul'da hamile hemşireye tekmelerle saldırdılar! 'Çok acı çekmiş' deyip anlattı: Allah'a havale ettik

İstanbul'da hamile hemşireye tekmelerle saldırdılar! 'Çok acı çekmiş' deyip anlattı: Allah'a havale ettik

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan alma işlemi sırasında bir hasta ve yakınları tarafından darbedilen 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D.'ye saldıran şüpheliler serbest bırakıldı. Darbedilen Gülhan D.'nin teyzesi, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik" dedi.

Abone ol

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Hamile olması hatırlatılmasın rağmen saldırmayı sürdürdükleri Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sağlık sendikaları hastanenin önünde saldırıya tepkilerini dile getirirken Gülhan D.'nin eşi ve teyzesi de orada bulundu. Gülhan D.'nin teyzesi, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik. Pişman olmuşlardır. Tabi ki olmaması gerek bir şey, yanlış bir şey. Herkesten kan alıyorlar. Ayılan oluyor, bayılan oluyor. Bu neden onun suçuymuş gibi saldırıyorlar. İçim içime sığmıyor, büyük bir yanlış" dedi.



"Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanlarına değil tüm topluma ihanettir"
Hemşire ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) Başkanı Yunus Şimşek saldırganlardan birinin üniversitede görev yaptığını ifade ederek, saldırganların serbest kalmasını eleştirdi. Şimşek kararın adil olmadığını ifade ederek, "Sağlıkta şiddet terörü her gün yaşanmakta. Sürekli sağlık çalışanlarımız bu şiddete maruz kalmakta. Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanlarına değil tüm topluma ihanettir. Bu hastanede görevi başındaki gebe bir arkadaşımız yerde tekmelenmek suretiyle 4 saldırgan tarafından ciddi şekilde şiddet terörüne maruz bırakılmıştır. Kendisi ve mesai arkadaşları gebe olduğunu belirtmesine rağmen şiddet devam etmiştir. Bu saldırganlar gözaltına alınmış, karakolda ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilmiş ve sabah da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardır." dedi.



"Saldırganlardan birinin üniversitede çalıştığını öğrendik"
Şimşek "Canla başla görev yapan bu insanlara, gebe bir hemşireye, bebeğine hatta hizmet ettikleri insanlara tekme atan bu zihniyete verilen tutuksuz yargılama kararı ne kadar adildir? Gebe arkadaşımızın görev yaptığı hastanede tedavisi devam etmektedir. Saldırganlardan birinin üniversitede çalıştığını öğrendik. Hemşire arkadaşımıza tekme atan o zihniyet şu an aramızda dolaşmakta" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Çavuş Ayberk Soyutemiz'in ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Çavuş Ayberk Soyutemiz'in ailesine başsağlığı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Samsun'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam geldi! Büyükşehir öğrenci fiyatlarını değiştirmedi
Samsun'da toplu ulaşıma yüzde 25 zam geldi! Büyükşehir öğrenci fiyatlarını değiştirmedi
Binance yetkilileri TBMM'ye geliyor
Binance yetkilileri TBMM'ye geliyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan önemli açıklamalar transfer olacak mı?
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan önemli açıklamalar transfer olacak mı?
KOMEK kayıtları nasıl yapılır 2022 kayıt için neler gerekli?
KOMEK kayıtları nasıl yapılır 2022 kayıt için neler gerekli?
Metrobüste kör eden maske kavgasının tanıklarına çağrı! "Kimse beni işe almak istemiyor"
Metrobüste kör eden maske kavgasının tanıklarına çağrı! "Kimse beni işe almak istemiyor"
100 bin doları güpegündüz çalındı Beylikdüzü'nde gaspa uğrayan kişi ünlü işadamı çıktı
100 bin doları güpegündüz çalındı Beylikdüzü'nde gaspa uğrayan kişi ünlü işadamı çıktı
Semra Güzel'in PKK'lı aşkıyla sarmaş dolar fotoğrafları HDP kapatma davasına ek delil oldu
Semra Güzel'in PKK'lı aşkıyla sarmaş dolar fotoğrafları HDP kapatma davasına ek delil oldu
AK Parti projeyi başlatmıştı 21 bin kadın eğitime geri döndü
AK Parti projeyi başlatmıştı 21 bin kadın eğitime geri döndü