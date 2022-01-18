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Binance yetkilileri TBMM'ye geliyor

Binance yetkilileri TBMM'ye geliyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin Türkiye temsilcileri ile perşembe günü TBMM'de görüşecek.

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AK Parti, kripto varlıkları ile ilgili üzerinde çalıştığı yasal düzenleme için paydaşlarla görüşmeye devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin temsilcileri ile perşembe günü Meclis'te görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, Binance temsilcilerinin, yasal düzenleme konusunda önerilerini sunacağı ve teknik sunum yapacağı öğrenildi.

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