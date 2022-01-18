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Aydın'da esrarengiz olay! Toprağa gömülü halde bulundu: Kriminal inceleme yapılacak

Aydın'da esrarengiz olay! Toprağa gömülü halde bulundu: Kriminal inceleme yapılacak

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 8 sene önce toprağa gömüldüğü tespit edilen ve bulunduğu yerden çıkarılarak kriminal incelemeye gönderilen otomobilin gizemi, yapılacak olan kriminal incelemenin ardından belli olacak.

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Olay, Davutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan yedi emin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yediemin deposunun yanındaki araziye çalışmaya gelen kepçe operatörü M.G.’nin yediemin deposunun arazisinde toprağa gömülü otomobil olduğunu iddia etmesi üzerine Davutlar Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

M.G.’nin ifadesine başvuran polis ekipleri otomobilin bulunduğu alanda kazı çalışması başlattı. Yapılan kazı çalışmasının ardından sekiz sene önce toprağa gömülen otomobil çıkarılırken, olayın yaşandığı tarihte yediemin deposu sahibi olan ve geçtiğimiz yıl işletmeyi başka birine devrettiği öğrenilen E.Ö.’nün de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.



Depo sahibinin isteğiyle gömmüş
Kepçe operatörü M.G.’nin, olayın gerçekleştiği tarihte yedi emin deposu sahibi E.Ö.’nün isteğiyle kırmızı renkteki otomobili toprağa gömdüğü öğrenilirken, topraktan çıkartılan otomobilin gizeminin yapılacak olan kriminal incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

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