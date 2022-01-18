BIST 1.984
DOLAR 13,65
EURO 15,49
ALTIN 796,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına İETT otobüsü çarptı

Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçen kadına İETT otobüsü çarptı

ESENYURT’ta, yolun karşısına geçmek isteyen kadın, İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Abone ol

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan kadına 34 GA 8530 plakalı İETT otobüsü, çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise şoförü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Binance yetkilileri TBMM'ye geliyor
Binance yetkilileri TBMM'ye geliyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan önemli açıklamalar transfer olacak mı?
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan önemli açıklamalar transfer olacak mı?
KOMEK kayıtları nasıl yapılır 2022 kayıt için neler gerekli?
KOMEK kayıtları nasıl yapılır 2022 kayıt için neler gerekli?
Metrobüste kör eden maske kavgasının tanıklarına çağrı! "Kimse beni işe almak istemiyor"
Metrobüste kör eden maske kavgasının tanıklarına çağrı! "Kimse beni işe almak istemiyor"
Semra Güzel'in PKK'lı aşkıyla sarmaş dolar fotoğrafları HDP kapatma davasına ek delil oldu
Semra Güzel'in PKK'lı aşkıyla sarmaş dolar fotoğrafları HDP kapatma davasına ek delil oldu
AK Parti projeyi başlatmıştı 21 bin kadın eğitime geri döndü
AK Parti projeyi başlatmıştı 21 bin kadın eğitime geri döndü
Aydın'da esrarengiz olay! Toprağa gömülü halde bulundu: Kriminal inceleme yapılacak
Aydın'da esrarengiz olay! Toprağa gömülü halde bulundu: Kriminal inceleme yapılacak
Avrupa Parlamentosu yeni Başkanı'nı seçti! Roberta Metsola 2.5 yıl başkanlık yapacak
Avrupa Parlamentosu yeni Başkanı'nı seçti! Roberta Metsola 2.5 yıl başkanlık yapacak
İsrail'de Pegasus casus yazılım skandalında yen detaylar ortaya çıktı
İsrail'de Pegasus casus yazılım skandalında yen detaylar ortaya çıktı