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Semra Güzel'in PKK'lı aşkıyla sarmaş dolar fotoğrafları HDP kapatma davasına ek delil oldu

Semra Güzel'in PKK'lı aşkıyla sarmaş dolar fotoğrafları HDP kapatma davasına ek delil oldu

HDP milletvekili Semra Güzel'in öldürülen 2 asker ile bir korucunun katili terörist Volkan Bora’yla aşk fotoğrafları Anayasa Mahkemesi’nde görülen HDP’nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi.

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Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından süreç devam ediyor. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılma davasına konulması için ek delil hazırlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Semra Güzel'in terörist aşkıyla fotoğrafları...
Klasörlerde, Adıyaman kırsalında öldürülen PKK'lı Volkan Bora ile birlikte fotoğrafı basına yansıyan HDP'li Semra Güzel ile ilgili fotoğraflar, belgeler ve ifadeler yer alıyor. Ayrıca eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili ifadeler ve belgelerde klasörde bulunuyor.

Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Söz konusu belgelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Anayasa’nın 69. Maddesi gereğince 'HDP’nin kapatılmasına delil olabileceği' değerlendirildi. 

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