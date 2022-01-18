Dördüncü doz aşıyla ilgili kötü haber! Omicron'dan korumuyor

OMİCRON varyantı tüm dünyayı etkisi altına alıp vaka sayılarını patlatırken, İsrail'de Sheba hastanesi tarafından yapılan çalışma, dördüncü doz aşının, Omicron varyantına karşı yeterince bağışıklık oluşturamadığını ortaya çıkardı. Ayrıca çok sık aşı olmanın bağışıklık sisteminin mücadele yeteneğini zayıflatabileceği belirtildi.

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Dördüncü doz aşı uygulamasına başlayan ilk ülke İsrail'den yeni veriler geldi. Tel Aviv'deki Sheba Hastanesi geçen ay 270'den fazla sağlık çalışanına dördüncü doz aşı uyguladı. Bu kişilerin 154'ü Pfizer/BioNtech aşısı ve 120’si ise Moderna'yı aldı. Hepsi daha önce Pfizer-BioNtech aşısı ile üç kez aşılanmıştı.

Araştırmaya göre dördüncü doz, üçüncüye kıyasla daha fazla antikor sağlıyor, bununla birlikte kolayca bulaşan omicron varyantının vücuda enfekte olmasını engelleyemiyor.

İsrailli İmmünoloji Profesörü Doron Melamed, dördüncü dozla alakalı başka bir riske dikkat çekti. Uzmana göre çok sık aşı olunması, bağışıklık sisteminin mücadele yeteneği zayıflatma tehlikesi taşıyor.

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Yani 4 doz aşı olmak, daha sonra oluşacak yeni varyantlara yanıt verilmesini zorlaştırabilir.



Omicron, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede zaten baskın varyant konumunda bulunuyor. Aşılanmış veya daha önce virüsün önceki sürümleriyle enfekte olmuş kişilere de bulaşabiliyor.

Bununla birlikte, erken çalışmalar, önceki Delta varyantından daha ciddi hastalığa neden olma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Aşı ve destekleyici dozlar hala ciddi hastalık, hastaneye yatış ve ölüme karşı güçlü koruma sağlıyor.