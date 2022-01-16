HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle aşk buluşmasının parolası 'Koçero gülü' çıktı! Kurye itiraf etti

Doymaz, Bora'nın kendisine bir not verdiğini ve bu notu Diyarbakır'da Güzel'in çalıştığı hastaneye götürerek teslim etmesini istediğini anlattı. Bora'nın notu teslim ederken Güzel ile aralarındaki şifre olan "Koçero Gülü" demesini istediğini ve kendisinin de bu parolayı söyleyerek notu verdiğini ifade etti.