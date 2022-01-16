HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle aşk buluşmasının parolası 'Koçero gülü' çıktı! Kurye itiraf etti
HDP milletvekili Semra Güzel ile 2 asker ile bir korucunun katili terörist Volkan Bora’yla "aşk buluşması"nı sağlayan PKK kuryesi Hasan Doymaz gözaltına alındı. Doymaz ifadesinde, "Buluşma, çözüm sürecinde değil 2016-17’de Adıyaman kırsalında oldu” dedi. Kurye Doymaz, Bora’nın verdiği notu ‘Koçero Gülü’ parolası ile Güzel’e ilettiğini anlattı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017'de etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile birlikte PKK kampında çektirdiği fotoğraflarla ilgili flaş gelişme ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğrafların 'Çözüm Süreci'nde çekildiğini iddia etmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terörist Bora ile görüştüğü tespit edilen Hasan Doymaz geçen gün gözaltına alındı.
HDP'li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora'yı buluşturan kurye olduğu ortaya çıkan Hasan Doymaz'ın ifadesi ortaya çıktı. 2016-2017 yıllarında Adıyaman kırsalında Güzel ile Bora'nın görüştüğünü anlatan Doymaz, Güzel ile Bora arasındaki şifreyi de itiraf etti.
Doymaz, Bora'nın kendisine bir not verdiğini ve bu notu Diyarbakır'da Güzel'in çalıştığı hastaneye götürerek teslim etmesini istediğini anlattı. Bora'nın notu teslim ederken Güzel ile aralarındaki şifre olan "Koçero Gülü" demesini istediğini ve kendisinin de bu parolayı söyleyerek notu verdiğini ifade etti.
Hastaneye giderek notu teslim ettiğini söyleyen Doymaz, bu olaydan sonra Bora ile görüşmediğini kaydetti. Doymaz'ın ifadeleri, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun teröristle fotoğraf çektiren HDP'li Semra Güzel'e tepki göstermek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerini çökertti.