Mevlüt Çavuşoğlu’ndan BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan’a taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’a taziyelerini iletti.

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye yönelik olarak insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletirken, yapılan görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular da ele alındı.