BIST 1.980
DOLAR 13,54
EURO 15,34
ALTIN 789,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan’a taziye telefonu

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan’a taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’a taziyelerini iletti.

Abone ol

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye yönelik olarak insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için Bakan Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini iletirken, yapılan görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bazı bölgesel konular da ele alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
KOMEK kayıt 2022 başladı online KOMEK başvuru formu doldurma
KOMEK kayıt 2022 başladı online KOMEK başvuru formu doldurma
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener en kritik zamanı açıkladı! Korkutan sözler 8 kat arttı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener en kritik zamanı açıkladı! Korkutan sözler 8 kat arttı
Konut Fiyat Endeksi kasımda yüzde 9 arttı
Konut Fiyat Endeksi kasımda yüzde 9 arttı
Anayasa Mahkemesi 2021 yılında 66 bin başvuru
Anayasa Mahkemesi 2021 yılında 66 bin başvuru
Karne görüş örnekleri ortaokul 1. dönem 6. 7. 8. sınıf için karne görüşleri
Karne görüş örnekleri ortaokul 1. dönem 6. 7. 8. sınıf için karne görüşleri
'Patlarsa Napoli'yi yok edebilir' deniyor NASA uydu görüntüsünü yayınladı
'Patlarsa Napoli'yi yok edebilir' deniyor NASA uydu görüntüsünü yayınladı
Yalova'da 18 yaşındaki down sendromlu Doğa'dan kahreden haber geldi
Yalova'da 18 yaşındaki down sendromlu Doğa'dan kahreden haber geldi
Ali Babacan'a isyan etti Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Ali Babacan'a isyan etti Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası
Karne görüşleri lise 1. dönem 9. 10.11. sınıf karne görüş notları
Karne görüşleri lise 1. dönem 9. 10.11. sınıf karne görüş notları