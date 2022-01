Ali Babacan'a isyan etti Deva Partisi'nde Sezen Aksu istifası

DEVA Partisi Elazığ'ın Kovancılar İlçe Başkanı Adem Sağır, okuduğu şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği iddia edilen Sezen Aksu'ya destek veren Genel Başkanları Ali Babacan’a tepki gösterip partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kovancılar'da DEVA Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Adem Sağır, Genel Başkanları Ali Babacan’ın, son günlerde seslendirdiği şarkıdan dolayı tartışılan Sezen Aksu’ya destek mesajı atmasının ardından olaya tepki göstererek partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adem Sağır, "Dün akşam Genel Başkanımızın twitter üzerinden bir paylaşımı var. Bizler de bu twite duyarsız kalmak istemedik. Çünkü Allah Resulü'nün (Sallallahü aleyhi ve sellem) hak davasını bir karar bilip mücadele eden neferler olarak İslamiyet’e ve ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva annemize yapılan hakarete duyarsız kalamayız, kalmayacağız da. Her gün İslamiyet’e bir saldırı yapılıyor. Biz de insanoğlu olarak Allah-u Teala’ya vereceğimiz hesaplar vardır. Bu hesabı vereceğimiz zaman vicdanlı bir şekilde, onurlu bir şekilde durmalıyız, siyaset için kişiliğimizi ve şahsiyetimizi kaybedip onursuz yaşayacağımıza Allah bize 3 dakika yaşamayı nasip etmesin. Şerefli ve onurlu duruş her zaman bizler için çok önemlidir. Sırf bir yerlere geleceğiz rant elde edeceğiz diye dini bu işlere alet edemeyiz. Bizler bir kez daha buradan söylüyoruz, Hz. Adem benim atamdır Hz. Muhammed (Sallallahü aleyhi ve sellem) benim son peygamberimdir. İmanın şartlarından biri olan peygamberlere iman bugün benim imanımdır. Sizlerden ricam hakkınızı bizlere helal etmenizdir. Elimizden geldiğince partimizi en iyi şekilde temsil ettik, devletimizin bekası bizim için her şeyden üstündür. Devletin bekasını esas bilip ölene kadar devletimiz için mücadele etmeye edeceğiz. Bulunduğum DEVA Partisinden istifa ediyorum" dedi.