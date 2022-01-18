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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Bugün rey için ana babasını satanlar...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Babacan'a zehir zemberek sözler: Bugün rey için ana babasını satanlar...

Sezen Aksu'nun şarkısında yer alan Hazreti Havva ve Hazreti Adem'e 'cahil' nitelemesi fırtına kopardı. Daha önce bu konuda fikrini beyan eden Cübbeli Ahmet Hoca bu defa da Aksu'ya destek çıkan Ali Babacan'ı hedef alarak 'Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelirse düşünün neleri satarlar?' dedi.

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Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü Sezen Aksu'nun şarkısında geçen Hz. Havva ve Hz. Adem için ifadeleri üzerine bu defa ona destek olan DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı.

Babacan'ın Sezen Aksu'ya yaptığı desteğe tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca Hz. Adem ve Hz. Havva'nın insanlığın ilk atası olmasına atıfla "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" eleştirisinde bulundu.

Sezen Aksu'nun 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya yönelik "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca daha önce bu konuyla ilgili Sezen Aksu'yu hedef alarak şu açıklamayı yapmıştı: " Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir."

Babacan'a tepki: Bugün rey için ana babasını satanlar...

Cübbeli Ahmet Hoca bugün sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Ali Babacan'ın, Sezen Aksu'nun Peygamber Atamıza ve Kıymetli Annemize yaptığı hakâreti fikir özgürlüğü çerçevesinde savunan tweeti çok mânîdârdır. Buna ancak şu yorumu yapabiliyorum; Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?!

Rabbimizin kelâmına mazhâr olmuş bir Nebiyy-i Zî-Şân'ın haysiyetini korumayanların artık korunacak bir îtibarları kalmamıştır."

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