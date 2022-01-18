Hemşire maaş farkı ödemesi 2022 kaç para ne zaman ödenir?

Zamlı maaşların belli olmasından sonra emekli maaşı ve memur maaşı zam farkının yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki hemşire maaşı zam farkı yattı mı? Hemşire maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Hesaplara yatan parada hangi zamlar var? İşte merak edilen soruların cevapları...

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Milyonlarca memura yüzde 30.5 zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 2500 TL'ye çıkarıldı. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi. Memur maaş farkları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?.

Peki maaş zam farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

SSK ve Bağkur emeklileri ne kadar zam aldı:

Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı bu ay yüzde 25,47 arttı.

Ayrıca seyyanen bir artış daha geldi. Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2 bin 500 liranın altında kalan maaşlar bu seyyanen zam ile 2 bin 500 liraya tamamlanacak.

Aylığı 2500 liranın altında olan herkes seyyanen zam alır mı:

Yüzde 25,47 zammın yansıtılmasının ardından maaş 2500 liranın altında kalmaya devam ederse seyyanen artış devreye girecek.

Örneğin;

Aralık maaşı 2250 TL

Zamlı maaş: 2250 x yüzde 25,47 = 2.823,07 TL

Yeni ödeme: 2.823,07 TL

Aralık maaşı: 1800 TL

Zamlı maaş: 1800 x yüzde 25,47 = 2.258,46 TL

İlave ödeme: 2500-2258,46 = 241,54 TL

Yeni Ödeme: 2500 TL

Memur emeklileri memurlar gibi toplu sözleşmede belirlenen zammı alıyor. Ocak artışı yüzde 5 zam ve enflasyon farkı belirtilmişti.

Ancak memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı Meclis'teki teklif ile yüzde 7,5'e yükseliyor. Böylece toplam zam yüzde 30,95 oldu.

İlave zamlar maaşların içinde olacak mı:

Memurlar ve memur emeklilerine 2,5 puanlık artış ve emeklilere 2500 TL taban maaş için yasa tasarısı Meclis'te bulunuyor.

Memur zam farkı yattı mı:

Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.

AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi.



Emekli maaş farkları ne zaman yatacak:

SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında verilecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.