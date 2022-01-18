Tonga'da yanardağ patladı adada bazı bölgeler haritadan silindi! İşte o fotoğraflar

Büyük Okyanus'ta yer alan ve 169 adadan oluşan Tonga'da hafta sonu gerçekleşen yanardağ patlamasının ardından tsunami vurdu. Yaşanan olaylar nedeniyle ülke bir kül tabakasıyla kaplandı. Havadan çekilen fotoğraflar, Tonga'nın tsunami ve volkanik patlamanın yol açtığı felaket nedeniyle ağır bir şekilde tahribata uğradığını gösterdi. Bazı bölgeler adeta haritadan silinirken, neredeyse sağlam bina kalmadı.

Abone ol

Yeni Zelanda Savunma Gücü’nin bir keşif uçağı Tonga üzerinde uçarak, yanardağ patlaması ve ardından gelen tsunaminin neden olduğu hasarı görüntüledi. Söz konusu video ve fotoğraflar Tonga hükümeti için bir raporda bir araya getirildi. Ancak, daha sonra internete sızdı. The Guardian gazetesi görüntülerin kaynağını doğruladığını açıkladı.

Bununla birlikte ABD merkezli uzay teknoloji şirketi Maxar da Tonga'ya ait havadan çekilmiş fotoğrafları yayımladı.

Yeni Zelanda Savunma Gücü ve Maxar tarafından paylaşılan fotoğraflar, ülkedeki hasarın çok daha kapsamlı bir resmini çiziyor ve ciddiyetini tüm boyutlarıyla ortaya koyuyor.

Yeni Zelanda Savunma Gücü tarafından, Tonga hükümeti için hazırlanan raporda, Atata adasında “çok sayıda binanın eksik olduğu” ve kalan yapıların muhtemelen tsunamiden zarar gördüğü belirtilirken, çok sayıda ağacın kökünden söküldüğü aktarıldı.

Fonoifua Adası'nına ilişkin, en büyük binalar hariç, adadaki tüm binaların yıkılmış olduğu yazıldı.

Adanın tamamı enkaza dönüştü

69 kişinin yaşadığı alçak bir ada olan Mango Adası’nda yaşananlar ise “felaket” olarak nitelendirildi: “Adanın tamamı enkaza dönüşürken felaket hasarı gözlemlendi.”

Bununla birlikte fotoğraflar, ayrıca tsunami ve volkan patlaması sırasında Tonga'nın alt yapısına verilen zarar hakkında bir fikir verdi. Savunma gücü, Fua'amotu Uluslararası Havalimanı'nın güneydoğu pistinde "sınırlı" bir hasar olduğunu, ancak pisti kaplayan kül nedeniyle şu anda "kullanışsız" olduğunu bildirdi.



Ancak, Yeni Zelanda Savunma gücü, araçların ve insanların havadan görülebildiği pistteki külü temizleme operasyonunun sürdüğünü açıklayarak, ““Pistin güneydoğu ucunda kürek ve el arabasıyla temizleme işlemleri yapılıyor.. Hiçbir ağır kazı makinesi gözlemlenmedi. Yüzeylerde bir kül tabakası olmasına rağmen, havaalanı yapıları sağlam görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.





Ana iletişim kablosu koptuğu için...

Öte yandan, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının patlamasından ve Cumartesi günü Pasifik topluluklarının ana iletişim kablosunun kopmasının ardından meydana gelen tsunamiden bu yana Tonga'dan çok az haber alındı.

Onarım gemisini Papua Yeni Gine'den Tonga'ya götürmenin zorluğu ve yanardağdan çok uzakta olmayan, yani civardaki Tongalılar olan sularda çalışacak olan gemi mürettebatının güvenlik endişeleri nedeniyle kablonun onarılması haftalar alabilir. Dünya, ada ülkesiyle düzenli temasın yeniden başlaması için haftalarca beklemek zorunda kalabilir.





Şimdiye kadar 2 ölüm bildirildi

Bunların yanı sıra, Yeni Zelanda dışişleri ve ticaret bakanlığı, Tonga'da felakette biri İngiliz vatandaşı olan iki onaylanmış ölüm olduğunu söyledi.

Tonga yetkililerinden can kayıplarına dair resmi bir doğrulama yapılmadı, ancak tsunamide kaybolan Tonga'da yaşayan İngiliz bir kadın olan Angela Glover'ın ailesi Pazartesi günü cesedinin bulunduğunu bildirdi. Yaklaşık 2015'ten beri Tonga'da yaşayan 50 yaşındaki kadın tsunami tarafından sürüklenmişti.