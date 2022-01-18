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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüzde 8'den az diyerek duyurdu: Bekliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüzde 8'den az diyerek duyurdu: Bekliyoruz

Koronavirüs Omicron varyantıyla tüm yurtta vaka sayılarında adeta patlama yaşandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmamış yüzde 8'lik kesime seslenerek "Bekliyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantıyla birlikte tırmanışa geçen vakalar üzerine sosyal medya hesabından aşılamayla ilgili çağrıda bulundu. Koca paylaşımında şunları söyledi:

"Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."

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