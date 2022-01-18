Anketlere göre AK Parti'nin oyları uzun zaman sonra artışa geçti! Özer Sencar ne dedi?

Son yapılan anketlere göre, uzun zamandır ilk kez AK Parti’nin oylarında artış gözlemleniyor. Ekonomide sonbaharda yaşanan türbülansın ardından gelen ve doları tepetaklak eden 20 Aralık kararlarının siyasete etkisi yavaş yavaş görülmeye başlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Aralık’ta düzenlenen kabine toplantısının ardından Yeni Ekonomi Modeli çatısı altında bir dizi önlem açıklamış ve 18 lirayı aşan dolar 12.50 lira seviyelerine düşmüştü. İktidar, enflasyonla mücadele için asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşlarında iyileştirmeler yaptı. Yeni ekonomi modelinin uygulamaya konmasının ardından AK Parti'nin yaptırdığı anket sonuçlarına göre partinin oylarında artış trendi görüldü.

Parti kurmaylarına göre anketlerdeki ‘ekonomideki sorunların kim tarafından çözülebileceği' sorusuna karşılık seçmenler yine AK Parti ve Erdoğan’ın ismini verdi. Buna benzer bir sonuç Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin (TEAM) 12 büyük şehirde yaptığı son araştırmada da görüldü.

Buna göre kararsızlar dağıtılmadan AK Parti'nin oyları Kasım ayına göre yüzde 4,3 puan artarak yüzde 32,1'e çıktı. Bu oyların yaklaşık 1 puanının MHP'den, kalanının da büyük oranda kararsızlardan geldiği belirtildi. Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti’deki toparlanma ile birlikte Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 45,8 oluyor.

"Kararsızlarda park etmiş” AK Parti’ye yakın seçmen

Araştırmayı yapan TEAM'in Koordinatörü Ulaş Tol, AK Parti’nin önceye kıyasla ocak ayında desteğini yüzde 3,6 puan artırmış göründüğünü söyleyerek, Cumhur İttifakı’ndaki toparlanmayı ise yüzde 1,9 oranında açıklıyor. Tol, Cumhur İttifakı’nın "kararsızlarda park etmiş” yani henüz muhalefete yönelmemiş ve AK Parti’ye yakın potansiyelinin aslında bu oranın çok daha üzerinde olduğuna dikkat çekerek, "Bunu gözetince ekonomik önlemlerin yarattığı psikolojik etkiye göre Cumhur İttifakı’nın yükselişinin oldukça sınırlı olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

Kararsızların önemli bir kısmı...

20 Aralık’ın bir deney imkanı sağladığını da söyleyen Tol, iktidarın önlemler, paketler ve/veya gündelik müdahalelerle, muhalefetin de karşılık vermediği durumlarda, özellikle kararsızlar bölgesinde park etmiş seçmeni geri getirebileceğini ve düşme yönündeki trendi tersine çevirebileceğinin görüldüğünü kaydediyor.

Tol, saptadıkları bir diğer hususu “Kararsızların önemli bir kısmı artık iktidarı desteklememek konusunda kararlı ama ne yapacağı konusunda kararsız olanlardan oluşuyor” sözleriyle özetliyor.

Oylardaki artış kalıcı mı?

Metropoll Araştırma’dan Özer Sencar son anketinde benzer artışı gözlemleyen ve bu artışın kalıcı olmayacağını düşünen isimlerden. Sencar, AK Parti'nin oylarının aylardır aşağı doğru gittiğini belirterek, kendi anketlerindeki son sonuçları şöyle özetliyor:

"Geçen ay yüzde 23,9 kararsızlar dağıtılmadan oy miktarı, AKP’nin 20 senedir aldığı en düşük oy miktarıdır. Yani 23,9 ile dip yapmıştı. Bu ay bu oran yüzde 26,3’e yükseldi. Dolayısıyla 2,5 puanlık yaklaşık bir artış var. Bu geçen ayki ekonomik tedbirlerin veya vaat edilen zamların etkisidir, çok açık net.”

Ayasofya'nın camiye çevrilmesi gibi olaylar...

AK Parti'nin Ayasofya caminin ibadete açılması gibi olaylarla zaman zaman oylarında geçici artışlar yaşadığını ancak daha sonra düşüşün yine sürdüğünü söyleyen Sencar, “Bu ilk aylardaki zamlar insanları bir miktar rahatlatabilir. Ama ben şuna inanıyorum ve şimdiye kadarki tecrübelerime dayanarak söylüyorum, oylar en geç iki ay sonra bugünkü seviyelerine tekrar düşer” tahmininde bulunuyor.